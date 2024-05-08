«خليك في البيت».. 13 نصيحة مُهمة لهذه الفئات للحماية من المنخفض الصحراوي

ارتفاع كبير في درجات الحرارة يصاحبها عاصفة ترابية ونشاط للرياح تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة نتيجة تأثرها بمنخفض خماسيني أو منخفض صحراوي قادم من الصحراء الغربية، ويجلب معه كتل هوائية حارة إلى حد كبيرة وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، ما أثار حالة من القلق والتوتر لدى المواطنين خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية وأصحاب المناعة الضعيفة.

ارتفاع درجات الحرارة

تكون ذروة الارتفاع يومي الخميس والجمعة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 34 و35 درجة مئوية، مع هبوب أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد، ويستمر نشاط الرياح يوم الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية على فترات متقطعة وفقا لما ذكره الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

التعامل مع رياح الخماسين

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن روشتة للتعامل من المُنخفض الخماسيني والعواصف الترابية ومنها:.

- منها تجنب الأتربة قدر المستطاع.

- عدم مغادرة المنزل خلال هبوب الرياح العاتية والعواصف المثيرة للرمال والأتربة.

- تغيير الملابس التي تستخدم خارج المنزل وغسلها عند العودة.

- تجنب الخروج من المنزل وقت العاصفة الترابية.

- استخدام ماسكات معقمة حال الخروج من المنزل أو عند التوجد في أماكن مزدحمة أو سيئة التهوية.

- يفضل شرب الكثير من السوائل، وشاي الأعشاب الطبيعية و استنشاقه قبل الشرب.

ولتجنب مخاطر العاصفة الترابية، يجب على مرضى الجيوب الأنفية ضرورة الاستحمام فور العودة للمنزل وغسل الوجه واليدين والأنف فور الوصول للعمل أو مقر الدراسة عدة مرات خلال اليوم، ويجب أن يوم الشخص بالغرغرة وغسل الأنف بمحلول ملحي معقم، وتنظيف التكييف أولاً بأول، فضلا عن إحكام غلق النوافذ والأبواب وقت هبوب الرياح، بالإضافة إلى الالتزام بعلاج الحساسية الموصوف من الطبيب المعالج، يجب عدم استخدام العدسات اللاصقة خلال العاصفة الترابية.