«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء رياح الخماسين.. احذر مخاطرها

يومًا بعد يوم، تطلق الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها من حالة الطقس المتغيرة تزامنًا مع فصل الربيع، حيث تُبقى الظاهرة المستمرة منذ بدايته هي نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وفقًا لبيانات الهيئة خلال الأسابيع الماضية، فضلًا عن استمرارها في الأيام المقبلة.

متى تنتهي رياح الخماسين؟ سؤال وجهه أحد المواطنين في تعليقه على منشور الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليأتي الرد من جانب «الهيئة».

متى تنتهي رياح الخماسين التي تضرب مصر؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الرياح التي تضرب مصر في الفترة الحالية ستنتهي بنهاية شهر مايو الجاري، بحسب ردها على سؤال المواطن خلال الساعات الماضية، إذ يشهد الطقس الفترة المقبلة تقلبات بين ارتفاع درجات الحرارة صباحًا وانخفاضها ليلا.

رياح الخماسين هي الرياح التي تستمر لمدة 50 يومًا، حيث تأتي محملة بالرمال والأتربة وتتسبب في ضباب الرؤية لدرجة كبيرة في بعض الأوقات، كما أنها تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

احذر أضرار رياح الخماسين

وتتسبب رياح الخماسين في العديد من المخاطر الصحية، أبرزها:

(1) أمراض الجهاز التنفسي

(2) التهاب العينين

(3) الحساسية

الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد لـ«الوطن»، أنّ رياح الخماسين التي تتزامن مع فصل الربيع، يمكن أن تأتي بشكل متقطع وليس متصل، وتم تسميتها بهذا الاسم لأنّها تستمر لمدة 50 يومًا.