كوارث خلفتها الأمطار الغزيرة بكينيا ووفاة 238 شخصا في أسبوعين.. ماذا حدث؟

شهدت كينيا خلال الأيام القليلة الماضية، هطول الأمطار بشكل غزير، بسبب تغير في عوامل المناخ، ما تسبب في زيادة منسوب الأنهار، وتحولت الطرق إلى ممرات مائية، ودُمرت المنازل وحوالي ألف مدرسة في عدد كبير من المدن.

فيضانات كينيا تخلف مئات من القتلى

كما تسببت الفيضانات في زيادة أعداد الوفيات بين المواطنين، إذ وصلوا إلى أكثر من 238 قتيلاً، فضلا عن ارتفاع عدد المتضررين في كينيا إلى 235 ألف شخص، ويعيش معظمهم الآن في المخيمات، يحسب ما ذكرته وسائل إعلام كينية، نقلا عن شبكة «ab news».

الحكومة الكينية تهدم المنازل بالجرافات بسبب الفيضانات

بدأت الحكومة الكينية في هدم المنازل المبنية في المناطق المعرضة للفيضانات، ووعدت الأسر التي تم إجلاؤها بما يعادل 75 دولارًا للانتقال إلى أماكن آخرى مؤقتا، حتى يتم حمايتهم من الموت المحتمل.

وطلبت الحكومة الأسبوع الماضي، من آلاف الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الأنهار والسدود وغيرها من المناطق المعرضة للفيضانات إخلاء منازلهم، مع هطول الأمطار الغزيرة، إذ تتوقع الأرصاد الجوية استمرار وجود فيضانات على معظم أنحاء البلاد.

وأكد الرئيس الكيني ويليام روتو، الذي زار مستوطنة ماثاري» على طول نهر نيروبي يوم الاثنين الماضي، أن أولئك الذين هدمت منازلهم سيحصلون على 10 آلاف شلن كيني، لمساعدتهم على إعادة التوطين في أماكن أخرى.

وقال الرئيس «روتو» في بيان له، إن يوم الجمعة القادم سيشهد عدد من الأنشطة الزراعية للأشجار التي تدمرت خلال الفيضانات، بالإضافة إلى إعادة فتح المدارس في معظم أنحاء البلاد بعد أسبوعين من إغلاقها بسبب الأمطار الغزيرة.