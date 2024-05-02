الزلازل تضرب عدة دول حول العالم.. 4 أماكن في أقل من شهرين

خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت عدة حول العالم إلى زلازل في فترات مختلفة في أبريل وبداية مايو، منها زلزال وقع في جنوب المكسيك تحديدًا في ولاية «تشياباس» بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ولاية تشياباس.

زلزال يضرب المكسيك خلال أبريل

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ مركز الزلزال وقع على بُعد كيلومترين من مدينة فيلا كورزو وعلى عمق 142.6 كيلومتر، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية نتيجة الزلزال، وفقا لما ذكره موقع «ap news».

زلزال في مدن الأرجنتين

كما واصلت الزلازل الأرضية امتدادها إلى دول أخرى بعد المكسيك، إذ كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة سالتا بالأرجنتين.

وأضاف المركز، أنّ الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات فوق سطح الأرض، وكان على بعد 30 كيلومترًا من جنوب سالتا الأرجنتين، و4 كيلومترات شمال غربي كاريال، لم يسقط على إثره أي إصابات بشرية أو مادية.

كما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي الأورومتوسطي، وقتها، أن زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب أيسلندا.

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب أيسلندا

أعلن سابقا خلال شهر أبريل، مركز رصد الزلازل أن هزة أرضية وقعت في أيسلندا على عمق 8 كيلومترات من فوق سطح الأرض، موضحًا أن الزلزال كان على بعد 240 كيلومترا من ريكيافيك، أيسلندا، و113 كيلومترا من العاصمة أكوريري.

وأضاف المركز حينها، أنه لم يصدر تحذيرات من وقوع موجة مد عاتية «تسونامي»، أو وقوع أضرار مادية، خلال الفترة المقبلة.

زلزال في تايوان

يعد زلزال تايوان هو الأحدث في شهر مايو الجاري، إذ قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إنّ زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة الساحل الشرقي لتايوان، موضحا أنّ الزلزال كان على عمق 11.7 كيلومتر من سطح الأرض،

وبحسب ما نشرته بيانات الهيئة، فإنّ مركز الزلزال كان على بعد 44 كيلومترا جنوب شرقي مقاطعة تاينونج، دون إصدار أي معلومات عن وجود إصابات بشرية.