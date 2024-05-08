محمود مسلم: الجهد المصري مُنصب على إتمام الهدنة في غزة

أكد الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن مصر منذ اليوم الأول، تبذل جهود ضخمة وحثيثة على كل المستويات، من خالال المساعدات التي تدخل قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

الأمور بشأن مباحثات الهدنة بالأمس كانت «معقولة»

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن الفترة الأخيرة، الجهد المصري مُنصب على إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، موضحًا أن الأمور أمس كانت معقولة، ولكن لم يتم حسم الأمر اليوم بشأن الهدنة.

وشدد على أن الضرب الإسرائيلي يؤكد أن إسرائيل ليست عازمة على السلام بشكل أو بآخر، موضحا أن حماس كانت تأخرت في إرسال ردها على المفاوضات، ولا بد أن يعلم الجانبين، أن الأمر أصبح خطرا، والمنطقة على وشك الإنفجار، وأن هذه الاجتماعات التي تتم فيها الهدنة، الفرصة الأخيرة لاستقرار المنطقة.