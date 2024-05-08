محمود مسلم: مصر لديها كل الخيارات للتصعيد إذا لم تحترم إسرائيل اتفاقية السلام

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ الجانب الإسرائيلي لم يقترب حتى الآن من محور فلادلفيا بشكل كبير وتجاوز في معبر رفح من ناحية فلسطين.

وأضاف مسلم، في لقاء عبر قناة «الحدث»: «مصر كانت واضحة في أكثر من بيان سابق، وهددت بالتصعيد، ومصر لديها خياراتها وسيناريوهاتها للتعامل مع مثل هذه المواقف».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: «من أول الحرب، التزمت مصر في أكثر من مرة بضبط النفس والتحذير من تجاوز اتفاقية السلام، وخاصة إذا حدث اجتياح محور فيلادلفيا أو غير ذلك».

وأشار، إلى أن المفاوض المصري كان يسعى إلى إنهاء الاتفاق من أجل المواطن الفلسطيني واستقرار المنطقة، ويعلم حقوقه تماما واتفاقية السلام تماما، وفي أي تهديد لها سيكون الرد متصاعد، مشددًا على أن مصر أعلنت في أكثر من بيان أنه لديها كل الخيارات للتصعيد إذا ما لم يحترم الجانب الإسرائيلي الاتفاقية.