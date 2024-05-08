محمود مسلم: المناوشات بين إسرائيل وإيران أخرت التوصل لهدنة في غزة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ المجتمع الدولي تضامن مع إسرائيل ضد العملية التي نفذتها حركة حماس عند معبر كرم أبو سالم.

وأضاف مسلم، في لقاء عبر قناة «الحدث»: «الطرفان يحاولان اكتساب شعبية من خلال التصريحات، وأتذكر أن موافقة حركة حماس لم تكن كاملة، بل مشروطة، لذلك، غضبت إسرائيل، كما أن إسرائيل تحب أن تفاوض وهي تتحرك عسكريا كنوع من الضغط».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتحدث عن طموحات كبيرة لديه، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الحرب مرتبطة على نحو مباشر بوجوده على مقعده كرئيس للحكومة، لذلك يحاول مد أجل الحرب أكبر مدة، لأنه يعلم أنه بمجرد انتهاء الحرب سيحاكم، وبخاصة أنه خلال الأشهر الماضية كان يهدف لاستعادة الرهائن والقضاء على حماس وقتل قادتها.

ولفت، إلى أن الدعم الدولي لإسرائيل تراجع بشكل كبير، لكنه زاد في الفترة التي وقعت فيها المشكلات بين إسرائيل وإيران، موضحًا أن هذه المشكلات أخّرت كثيرا الاتفاق والهدنة بسبب عودة الدعم الدولي لإسرائيل، عقب محاولات إيران الهجوم عليها.

وأشار الدكتور مسلم، إلى أن الانتخابات الأمريكية تؤثر بشكل أو بآخر مع وجود مظاهرات في الجامعات الأمريكية ببعض الولايات التي تسكنها جاليات عربية وإسلامية كبيرة، ولها قوة تصويتية كبيرة.