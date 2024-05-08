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محمود مسلم: اليوم الأول للمفاوضات بين حماس وإسرائيل مبشر

كتب:

شريف سليمان
01:00 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن

الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن

علّق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، على تحرك دبابات الاحتلال بمعبر رفح ورفع العلم الإسرائيلي، نافيا أن تكون عادت المفاوضات بين حماس وإسرائيل إلى مربع البداية أو النقطة صفر.

وأضاف مسلم، في لقاء عبر قناة «الحدث»: «المفاوضات ستستكمل، واليوم الأول من المفاوضات مبشر، بسبب استمرار التوافق ولم ينسحب أحد، بالإضافة إلى التصريحات التي خرجت من البيت الأبيض حول فتح معبر كرم أبو سالم غدا، وكذلك معبر رفح».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن البيت الأبيض مُصر على إنهاء الاتفاق، وهذا الأمر ضمانة على أن الأمور تسير بلا مشكلات جذرية وبشكل طبيعي، وستستكمل المفاوضات غدا للوصول إلى اتفاق الفرصة الأخيرة، لافتًا إلى أن التحركات الأخيرة في الأيام الماضية مثلت نوعا من الضغط على جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي للهدنة.

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