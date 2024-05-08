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محمود مسلم: الموقف في غزة صعب.. وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته

كتب:

عمرو هلال
09:42 م | الأربعاء 08 مايو 2024
الدكتور محمود مسلم

الدكتور محمود مسلم

أكد الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الأمر الآن بشأن المفاوضات والأوضاع على الأرض صعب، وعلى أمريكا والمجتمع الدولي تحمل المسؤولية لإتمام الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل

وأوضح «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية، والضغط على الجانب الإسرائيلي للوصول لهدنة بأي شكل، مشددًا على أن الموقف صعب، وكانت هناك تحركات من بعض الفصائل العربية وتحركات في هذا الشأن.

وشدد على أننا شهدنا تحركات من فصائل في العراق واليمن ولبنان وسوريا، وكل الأمور تدل على أنه إذا لم تتحق الهدنة ستكون العواقب وخيمة.

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