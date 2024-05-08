كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة؟

يُعد شراء الجنيه الذهب أحد الطرق التي يلجأ إليها قطاع كبير من المواطنين من أجل ادخار واستثمار أموالهم على المدى البعيد، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، لذا تستعرض «الوطن» سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في مختلف محلات الصاغة، حسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 خلال منتصف التعاملات المسائية 24ألفًا و680 جنيهًا، «السعر غير شامل الضريبة والمصنعية».

سعر الذهب الآن في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في منتصف التعاملات المسائية: 3526 جنيهًا، «السعر غير شامل الضريبة والمصنعية».

- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات المسائية: 3085 جنيهًا، «السعر غير شامل الضريبة والمصنعية».

- سعر جرام الذهب عيار18 اليوم في منتصف التعاملات المسائية: 2644 جنيهًا، «السعر غير شامل الضريبة والمصنعية».

- سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في منتصف التعاملات المسائية: 2075 جنيهًا، «السعر غير شامل الضريبة والمصنعية».

- سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في منتصف التعاملات المسائية: 1763 جنيهًا، «السعر غير شامل الضريبة والمصنعية».