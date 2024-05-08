تقرير عالمي: مستويات قاسية لاستثمارات البنوك في شراء الذهب خلال العامين الماضيين

قال تقرير عالمي تم نشره إن البنوك المركزية تستمر في شراء الذهب، وذلك عقب مشتريات قياسية من احتياطي الذهب في العامين الماضيين، تبين أن الربع الأول من عام 2024 هو الأقوى على الإطلاق.

وأضاف تقرير لموقع «إكسترا جولد» المتخصص في شئون وتقارير الذهب أنه على الرغم من مبيعات الذهب الكبيرة من قبل البنكين المركزيين في تايلاند وأوزبكستان، زادت احتياطيات الذهب العالمية بمقدار 280 طناً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 متجاوزة متوسط ​​الخمس سنوات بنسبة 69%.

وارتفعت احتياطيات الذهب العالمية للعام الرابع عشر على التوالي في البنوك المركزية، وهو تطور غير مسبوق منذ النشر الأول لممتلكات احتياطي الذهب من قبل مجلس الذهب العالمي.

أكبر توسعات في احتياطي الذهب من جديد في الشرق الأوسط

وحققت تركيا أعلى زيادة في احتياطيات الذهب في الربع الأول من عام 2024، لتسجل نحو 30 طنا، مع صافي المشتريات لمدة 8 أشهر على التوالي.

وكان بنك الشعب الصيني أكثر احتفاظا وشراءً للذهب، حيث زاد احتياطياته من الذهب لمدة 17 شهرا متتالية، ويخزن الآن نحو 2262 طنا من المعدن الثمين في خزائنه، ومع ذلك، يمثل الذهب حاليًا 4.6% فقط من إجمالي احتياطيات الصين من العملات الأجنبية، مما يعني أن سياسة بنك الشعب الصيني فيما يتعلق بشراء الذهب يمكن أن تستمر.

وكانت الهند ثالث أقوى مشتري للذهب في الربع الأول من عام 2024 بـ 18.51 طن؛ وكازاخستان رابع أقوى بنك مركزي بـ 16.39 طن، وفي أوروبا، قامت جمهورية التشيك وبولندا أيضًا بزيادة احتياطاتها من الذهب.

مشتريات احتياطي الذهب العالمي لا تزال أقل بقليل من 80 طناً في عام 2010

وبينما كانت مشتريات احتياطي الذهب العالمي لا تزال أقل بقليل من 80 طناً في عام 2010، فقد تجاوزت حاجز الـ1000 طن للمرة الأولى في العامين الماضيين، وكان عام 2022 هو العام القياسي حتى الآن حيث بلغ صافي المشتريات 1082 طنًا، يليه عام 2023 بـ1037 طنًا.

وهذا يعني أن احتياطيات الذهب العالمية زادت بأكثر من 7800 طن منذ عام 2010، ومن المؤكد أن الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي تشير إلى أن شراء احتياطي الذهب في نطاق أربعة أرقام من الأطنان ممكن مرة أخرى في عام 2024.