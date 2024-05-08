أسعار الذهب الآن في محال الصاغة.. عيار 21 يتراجع

يسجل جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3085 جنيها للجرام، متراجعًا بنحو 5 جنيهات، بعد أن كان سعره 3090 جنيهًا في التعاملات الصباحية، وفق آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3526 جنيهًا للشراء و3503 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة 3085 جنيها للشراء و3065 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة، 2644 جنيهًا للشراء، 2627 جنيهًا للبيع.

يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2057 جنيهًا للشراء، و2043 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

يسجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة 24 ألفا و680 جنيهًا.