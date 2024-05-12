طريقة عمل الآيس كريم رول مثل الجاهز.. حضريه في المنزل بخطوات بسيطة
كتب:
آية الله الجافي
12:02 م | الأحد 12 مايو 2024
طريقة عمل آيس كريم الرول
مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يفضل الكثيرون تناول المثلجات على رأسها الآيس كريم الذي يمنح الجسم ترطيب وانتعاش؛ لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الآيس كريم رول في المنزل بخطوات بسيطة مثل المحلات.
يُمكن لربة المنزل تحضيرالآيس كريم رول بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 20 دقيقة في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».
طريقة عمل الآيس كريم رول
المقادير
- 2 ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم.
- ¼ كوب كريمة خفق سائلة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة فراولة مجمدة مقطعة قطعا صغيرة أو 2 قطعة بسكويت أوريو مفتتة.
طريقة تحضير الآيس كريم رول
- ضعي صينية استانلس مستطيلة أو مربعة ساعة على الأقل في الفريزر، قبل بدء عمل الآيس كريم.
- سخني الكريمة والحليب والسكر في قدر على نار متوسطة، ثم ارفعي الخليط من على النار.
- صبي الخليط في وعاء زجاجي، واتركيه حتى يبرد، ثم غطيه وضعيه في الثلاجة 30 دقيقة.
- قلبي الأوريو أو الفراولة المجمدة مع خليط الآيس كريم ثم صبيه في الصينية الاستانلس، وافرديه في طبقة رفيعة لا يزيد سمكها على نصف سنتيمتر، ثم ضعيها في الفريزر لمدة أربع ساعات على الأقل.
- استخدمي ملعقة معدنية مسطحة وحادة الحواف لتقسيم الآيس كريم إلى شرائح، ثم اكشطي الشرائح ولفيها على شكل رول.
- ضعي قطع الآيس كريم في أكواب التقديم، وزينيها بقطع الفاكهة أو المكسرات أو الصوص المفضل وقدميها.