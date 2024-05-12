طريقة عمل الآيس كريم رول مثل الجاهز.. حضريه في المنزل بخطوات بسيطة

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يفضل الكثيرون تناول المثلجات على رأسها الآيس كريم الذي يمنح الجسم ترطيب وانتعاش؛ لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الآيس كريم رول في المنزل بخطوات بسيطة مثل المحلات.

يُمكن لربة المنزل تحضيرالآيس كريم رول بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 20 دقيقة في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الآيس كريم رول

المقادير

2 ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم.

¼ كوب كريمة خفق سائلة.

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة فراولة مجمدة مقطعة قطعا صغيرة أو 2 قطعة بسكويت أوريو مفتتة.

طريقة تحضير الآيس كريم رول