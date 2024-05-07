طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل.. مكونات على قد الإيد

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحب الكثيرون تناول الآيس كريم باعتباره من ألذ المثلجات التي يمكن تحضيرها بأكثر من نكهة، ويساعد على إعطاء الجسم رطوبة وانتعاش، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل بخطوات بسيطة.

ويُمكن لربة المنزل تحضير تورتة الآيس كريم بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 15 دقائق في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل تورتة الآيس كريم

المقادير:

1 كوب دقيق.

5 بيضة.

1/2 كوب سكر ناعم.

1/4 كوب نشا.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1 ملعقة كبيرة فانيليا.

للحشو:

2 نوع آيس كريم (شيكولاتة ومانجو على سبيل المثال).

1 كيس كريم شانتيه.

مكسرات وشيكولاتة للتزيين.

خطوات تحضير تورتة الآيس كريم