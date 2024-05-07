طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل.. مكونات على قد الإيد
كتب:
آية الله الجافي
09:40 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
تورتة الآيس كريم
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحب الكثيرون تناول الآيس كريم باعتباره من ألذ المثلجات التي يمكن تحضيرها بأكثر من نكهة، ويساعد على إعطاء الجسم رطوبة وانتعاش، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل بخطوات بسيطة.
ويُمكن لربة المنزل تحضير تورتة الآيس كريم بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 15 دقائق في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».
طريقة عمل تورتة الآيس كريم
المقادير:
- 1 كوب دقيق.
- 5 بيضة.
- 1/2 كوب سكر ناعم.
- 1/4 كوب نشا.
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا.
للحشو:
- 2 نوع آيس كريم (شيكولاتة ومانجو على سبيل المثال).
- 1 كيس كريم شانتيه.
- مكسرات وشيكولاتة للتزيين.
خطوات تحضير تورتة الآيس كريم
- اخفقي البيض والفانيليا في المضرب الكهربائي لمدة دقيقتين ثم ضيفي السكر واخفقي على أعلى سرعة لمدة ربع ساعة.
- صبي خليط البيض في وعاء عميق، وقومي بخلط الدقيق والبيكنج باودر والنشا في وعاء آخر ثم ضفيهم على خليط البيض تدريجيا مع التقليب بملعقة خشبية.
- صبي العجينة في صينية الكيك واتركيها في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.
- اخرجي الصينية من الفرن بعد أن تبرد وضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات.
- قسمي الكيك بعد اخراجها من الثلاجة لثلاثة قطع.
- افرشي ورق الألومنيوم في صينية وضعي عليه الجزء السفلي من الكيك وافردي عليه آيس كريم الشيكولاتة ثم ضعي عليه الجزء الأوسط من الكيك.
- ضعي الكيكة في الفريزر لمدة ساعتين ثم اخرجيها وافردي على السطح آيس كريم المانجو وضعي عليها الجزء الأخير من الكيك.
- ضعي تورتة الآيس كريم في الفريزر لمدة ساعتين ثم اخرجيها وزينيها بالكريم شانتيه وقطع الشيكولاتة والمكسرات.
- ضعي تورتة الآيس كريم في الثلاجة يوماً كاملاً وتقدم مثلجة.