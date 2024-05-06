مراسل «القاهرة الإخبارية»: معبر رفح يعمل بكل طاقته رغم قصف الجانب الفلسطيني

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن المعبر لا يزال يفتح أبوابه على مدار 24 ساعة لحركة المسافرين والمصابين، رغم المشهد الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي عن طريق قصف مخازن الطعام بالجانب الفلسطيني وتصاعد كبير لألسنة النيران وأعمدة الدخان، وجرى على الفور التعامل معه عن طريق الإطفاء المصرية إذ هرعت العديد من السيارات الخاصة بالحماية المدنية وجرى إخماد النيران.

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أنه بعد القصف بلحظات تم رصد دخول الحافلات من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح المصري، وتخطى عددها الـ10 حافلات وبها العديد من المسافرين الذين أتوا من قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني والذين تم دخولهم بالفعل إلى معبر رفح المصري.

وتابع: «هذه الحافلات تعج بالعديد من الأسر سواء من النساء أو الأطفال أو الشيوخ والأمتعة الخاصة بهم، كل ذلك تم التعامل معه في معبر رفح من خلال اللوجستيات التي وفرتها السلطات المصرية داخل معبر رفح، ورغم هذه التوترات والغارات المتقطعة التي نستطيع أن نرصدها من هنا إلا أن معبر رفح لا يزال يستقبل العديد من المغادرين والمسافرين».