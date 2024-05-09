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حظك اليوم برج الحوت الخميس 9-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:01 ص | الخميس 09 مايو 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

برج الحوت مائي، يشتهر مواليده بأنهم أشخاص رومانسيون، لديهم حساسية مفرطة كمختلف الأبراج المائية، يحبون كل ما هو عاطفي، ويميلون إلى التواجد في دوائرهم المألوفة ومنطقتهم الآمنة، ولا يرغبون في كثير من الأحيان في تغيير روتين حياتهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الخميس 9-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 9-5-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء أن تعمل على تجاوز كل الظروف السيئة المحيطة بك، وكل العقبات التي تعرقل طريق نجاحك، حتى ولو كان العاملون معك يحاولون جرك إلى الخلف، فلا تدع لهم فرصة لذلك، وعليك أن تنجز كل المهام المطلوبة منك، فهو طريكك إلى النجاح.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 9-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فقد تحاول أن تسيطر على علاقتك بشريك حياتك، خاصة إذا كانت علاقتك به مرت خلال الفترة الماضية بالكثير من الأزمات التى كانت سببا فى وقوع الخلافات بينكما.

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بقلم عبدالعزيز سلامة