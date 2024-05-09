طريقة جديدة لتقليل الاستهلاك اليومي للإنترنت وتوفير الباقة.. هتكمل لآخر الشهر

لا يخلو أي منزل من جهاز الراوتر الأرضي، الذي يُستخدمه الكثير من الأشخاص للتصفح أو للعمل عن بعد، ومع انتهاء باقة الإنترنت قبل مرور الشهر، يعاني العديد من المواطنين ويبحثون عن طريقة للتحكم في سرعة الإنترنت وتقنين الباقة الشهرية.

5 خطوات للتحكم في سرعة الإنترنت على كل جهاز

قدمت الصفحة الرسمية لإعدادات الراوتر الأرضي مجموعة من الخطوات التي تساعدك في التحكم في سرعة الإنترنت:.

الدخول إلى صفحة الراوتر وذلك عبر الضغط لضغط على الرابط التالي لفتح صفحة الراوتر https://192.168.1.1.

بعد إتمام عملية التسجيل المعتادة على تلك الصفحة عبر كتابة اسم المستخدم والباسورد.

وجب عليك معرفة نوع الراوتر الخاص بك، فإذا كان الراوتر من إصدار HG630، أو HG633 أو DG8045 أو غيرها من الأنواع فالخطوات لا تختلف كثيرًا.

انقر على كلمة إنترنت من الشريط العلوي الموجود في ذات الصفحة.

بمُجرد النقر عليها يُمكنك بعدها اختيار الأمر Bandwidth Control الموجود في جهة اليسار لديك.

ضرورة تفعيل إعداد Enable bandwidth control.

تجد هناك خانة تسمى Ingress bandwidth، بمجرد النقر عليها يساعدك ذلك على التحكم في سرعة الإنترنت عبر إدخال القيمة المطلوبة لسرعة الإنترنت لجميع الأجهزة المتصلة بجهاز الراوتر.

وبعد انتهاء كافة الخطوات السابقة يمكنك النقر على زر Save، وبهذا ستكون نجحت في تحديد سرعة النت من الراوتر بشكل صحيح.