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«الرئاسة الفلسطينية»: نثمن موقف مصر الرافض لتهجير شعبنا قسريا

كتب:

يارا أشرف
11:35 م | الأربعاء 08 مايو 2024
الدكتور نبيل أبوردينة

الدكتور نبيل أبوردينة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الدكتور نبيل أبوردينة، إنّ السلطة الفلسطينية تحذر دائما من الإبادة الجماعية وعملية الضغط على السكان للتهجير، مشددًا على أن كلا الموضوعين مرفوض تماما.

الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية التصعيد والتدهور

أضاف «أبوردينة»، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد والتدهور، مشيرًا إلى أن الوساطة العربية بذلت جهودا كبيرة، لكن الإدارة الأمريكية لم تستجب بالكامل، بل تناور ولا تزال خاضعة للموقف الإسرائيلي الذي لا يريد أمنا ولا سلاما، ولكن استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وتابع: «حتى اللحظة لا تزال إسرائيل تستفز العالم العربي والشعب الفلسطيني وتستهزئ بجهود وقف العدوان، ونحن مع هذه الجهود ومع موقف مصر الشقيقة ضد التهجير وسرعة إدخال المساعدات، ودون أن تتحرك الإدارة الأمريكية بجهد عربي جاد وحقيقي ومستمر فسنبقى ندور في حلقة مفرغة».

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بقلم يارا أشرف