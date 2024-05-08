رئيس «الاستقلال الفلسطيني»: مصر تواصل جهودها لمنع الحصار عن غزة

قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، ومصر تواصل جهودها من أجل وقف ذلك العدوان ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

87% من المساعدات التي تدخل غزة مصرية

وأضاف «أبو سمرة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن 87% من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، مساعدات مصرية 100%، سواء مقدمه من الدولة المصرية أو من تجمع المؤسسات الخيرية المصرية.

جهود مصر من جانب المفاوضات لحل القضية الفلسطينية

وأشار رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إلي أن جهود مصر من جانب المفاوضات كان على أعلى المستويات، موضحا أن الملف المفاوضات يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الفلسطينيين لا يعتبرون مصر مجرد وسيط، بل أنها شريكة لهم في الدم والمسير والتاريخ والجغرافيا، في الماضي والحاضر والمستقبل.