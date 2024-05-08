الرئاسة الفلسطينية: استيلاء إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني تجاوز الخطوط الحمراء

قال الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ بلاده ما زالت تعول على اللجوء إلى مجلس الأمن، خصوصا مع بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، مشددًا على أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بالاستيلاء على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإغلاق معبر كرم أبو سالم، تصعيد خطير، وتجاوز للخطوط الحمراء، وهو تحدي واستفزاز للشعب الفلسطيني والأمة العربية.

سنلاحق إسرائيل في كل المحافل الدولية

أضاف «أبو ردينة»، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «جهودنا مستمرة، وذاهبون إلى الجمعية العامة، وبعد ذلك إلى مجلس الأمن، سوف نلاحق إسرائيل في كل المحافل الدولية، وسنستمر مع الأشقاء العرب والأصدقاء وأحرار العالم، للضغط على الإدارة الأمريكية، حتى توقف استعمال الفيتو».

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أنه منذ أسبوعين أو 3 أسابيع، وقفت أمريكا ضد العالم بأسره، عندما طلبنا في مجلس الأمن اعتراف العالم بفلسطين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي استعملت الفيتو ضد كل شعوب العالم.