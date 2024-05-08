الرئاسة الفلسطينية: نرفض الوجود الأمريكي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قال الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ الموقف الفلسطيني من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح واضح، وهو عدم القبول بأي وجود أمريكي أو غير أمريكي، مشددًا على أنه يجب العودة إلى الشرعية والاتفاقيات الموقعة، واحترام القوانين الدولية، والتواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف «أبو ردينة»، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نرفض أي مقترحات أو شركات أمنية، أو أي وجود إسرائيلي، لأنه كالوجود الدولي والوجود الأمريكي»، مشددًا على أنه لا بد أن تكون الإدارة الأمريكية في الحديث مع منظمة التحرير الفلسطينية، للوصول إلى حل يؤدي للحفاظ على المصالح الفلسطينية.

أي طرف يريد حلا عادلا وحقيقيا عليه التعامل مع السلطة الفلسطينية

أوضح أن أي طرف يريد حلا عادلا وحقيقيا، عليه التعامل مع السلطة الفلسطينية بشكل مباشر وواضح وصريح، ووفقا للقوانين الدولية والشرعية الدولية، دون ذلك ستبقى القضية تدور في حلقة مفرغة، وستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان.