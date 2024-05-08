مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس: مظاهرات في تل أبيب تطالب بسرعة الإفراج عن المحتجزين

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إنّ عشرات المسيرات الاحتجاجية في تل أبيب، تطالب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسرعة الإفراج عن المحتجزين.

مظاهرات تطالب بإعلان صفقة الإفراج عن جميع المحتجزين

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اليوم، شهد إغلاق 30 من عوائل المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، شارعا مركزيا ورئيسيا يصل بلدات تل أبيب الكبرى من شمالها إلى جنوبها، وكانت تظاهرة نسائية، وبعدها ذهبن إلى الكنيست ونصبن خيام اعتصام ورفعن عليها لافتات وشعارات تطالب بالإعلان عن صفقة للإفراج عن جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وتابعت: «متظاهرون يمينيون متطرفون كانوا يريدون استمرار هذه الحرب وكانت هناك مجابهات وملاسنات كلامية تحدث بين الطرفين، وهذا يعكس الشارع الإسرائيلي وانقسام الآراء فيه بين مؤيد للعدوان على رفح فلسطينية، وطرف آخر يريد إتمام صفقة تبادل ودفع ثمن للحرب، حتى وإن كان هذا الثمن إيقاف العمليات العسكرية من أجل إعادة ضمان إعادة المحتجزين أحياء».