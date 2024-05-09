«القاهرة الإخبارية»: إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام دخول المساعدات

قال همام مجاهد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن مدينة رفح الفلسطينية شهدت قصفًا عنيفًا قبل الست الساعات الأخيرة، وفي الساعات الأولى من مساء ليلة أمس، سواء من المدافع أو الصواريخ أو طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الطائرات المستخدمة للمراقبة أصبحت ثنائية الاستخدام، ويستخدمها جيش الاحتلال في الاستهدافات.

أزيز المسيرات مستمر فوق أراضي فلسطين

وأضاف «مجاهد»، اليوم الخميس، أن أزيز المسيرات لا ينقطع في كامل قطاع غزة طوال الوقت، متابعًا: «الوضع الآن أهدأ مما كان عليه قبل ست ساعات على المستوى العسكري والأمني، أما عن المساعدات الإنسانية فإنها متوقفة تمامًا منذ يومين بفعل ما يحدث في قطاع غزة تحديدًا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي».

المعبر مغلق تمامًا

وواصل: «قامت الدولة المصرية بإبعاد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الوراء قليلًا حفاظًا على سلامتها وسلامة المواد الموجودة بها، وحاليًا المعبر مغلق تمامًا أمام المساعدات المتوجهة إلى داخل قطاع غزة، وأمام الفلسطينيين الذين كانوا يدخلون إلى الأراضي المصرية».