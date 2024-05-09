نقل الفنانة ريهام أيمن إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

أعلنت الفنانة ريهام أيمن عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، ودخولها المستشفى، ولم تذكر أي تفاصيل عن حالتها الصحية.

ونشرت ريهام أيمن صورة لها وهي داخل المستشفى، وعلى السرير تتلقى محاليل طبية في يدها معلقة: «الحمدلله على كل شئ».

يذكر أن ريهام أيمن هي زوجة الفنان شريف رمزي، وابتعدت فترة عن الفن بسبب رعاية ابنائها الصغار وتربيتهم، وهذا ما صرح به شريف رمزي في عدد من اللقاءات الصحفية.