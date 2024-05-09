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معلومات عن ريهام أيمن بعد تعرضها لأزمة صحية.. لماذا ابتعدت عن الفن؟

كتب:

ياسمين محمود
03:03 ص | الخميس 09 مايو 2024
ريهام أيمن

ريهام أيمن

أعلنت الفنانة ريهام أيمن منذ قليل، عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، أدت للذهاب إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل الطبية.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن ريهام أيمن:

-الفنانة ريهام أيمن هي زوجة شريف رمزي ابن المنتج الراحل محمد حسني رمزي.

- بدأت حياتها الفنية مغنية في فريق فيروس، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت ظهوره.

- اقتحمت المجال الفني، وأشهر الأدوار التي قدمتها شخصية «هند» في مسلسل «حكايات بنات»، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا بسبب مناقشته لعدد من قضايا السيدات.

- وبعد هذا العمل الناجح قررت «ريهام» الابتعاد عن الساحة الفنية والتفرغ لتربية أبنائها من زوجها شريف رمزي.

- وصرحت ريهام في عدد من اللقاءات التلفزيونية أنها ابتعدت عن التمثيل منتظرة أن يكبر أبنائها وتعود مرة أخرى.

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