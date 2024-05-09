أسماء لمنور تعلن إصابتها بكسر في إصبع يدها

أعلنت المطربة أسماء لمنور عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إصابتها بكسر في إصبع اليد.

ونشرت أسماء لمنور صوره ليدها في الجبس، موجهة الشكر لطبيبها المعالج قائلة: «شكرًا على العناية والاهتمام».

دويتو أصالة وأسماء لمنور

شاركت أسماء لمنور مؤخراً المطربة أصالة في دويتو «سيد الغرام» الذي حقق مشاهدات عالية عبر اليوتيوب، وكتبت أسماء لمنور عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: صولا الأصالة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة، لا تتخيلوا حرصها على إتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي، وليس هذا كل شيء، فهي أصالة في الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب، يكفي إتقانها للهجة وتألقها بالزي المغربي، سنعود ونحدثكم عن التفاصيل.