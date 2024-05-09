«مكافحة الأمراض الأمريكي» يحذر من جائحة أكبر من كورونا.. مقاومة للقاحات وسريعة الانتشار.. عاجل

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية أن هناك متحورات جديدة من فيروس كورونا، ظهرت بالفعل في بعض دول العالم، يخشي أن يكون إيقافها أمر «بالغ الصعوبة» بسبب زيادة مناعتها ضد اللقاحات الموجودة حاليًا، وفق ما نشرت صحيفة ميرور البريطانية.

الفيروس بدء في الانتشار في الولايات المتحدة

وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية (CDC)، من انتشار تطورات جديدة من جائحة كورونا ومنها فيروس FLiRT، والذي بدء في الانتشار بالفعل في الولايات المتحدة، حيث سجل 25% من الإصابات بفيروس كورونا، فيما ظهرت سلالة أخرى وتعرف باسم KP.1.1 والتي تمثل 7.5% من حالات الإصابة بين الأمريكان، ما يثير مخاوف من انتشاره في جميع أنحاء العالم.

وبحسب بيان المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، فإن مخاطر هذه السلالات الجديدة من جائحة كوورنا، تكمن في أنها سريعة الانتشار، خاصة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى أنها تمتلك مناع ضد اللقاحات المنتشرة حاليا لفيروس كورونا.

وأضاف المركز أن الفيروسات تتطور باستمرار وهو ما يعرف باسم «الطفرات» التي تجعلها تتحول إلى نوع جديد، والتي تجعلها قادرة على الانتشار بشكل أسرع، وأن تكون مقاومة للعلاج واللقاحات، وقد يكون من الصعب إيقافها.

زيادة أعداد الإصابات بالمتحور الجديد

وأعرب طبيب القلب ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سكريبس إريك توبول عن قلقه إزاء هذا تطور فيروس كورونا، معترفًا بأن السلالات الجديدة ستكون مسؤولة عن زيادة حالات الإصابة، وحث على اليقظة ضد الفيروس المتطور باستمرار.

وتنبأ «توبول» بموجة كبرى من العدوى بهذه السلالات الجديدة خلال أشهر الصيف المقبلة، مؤكدًا أنها ستشكل تحديًا كبيرًا لأجهزة المناعة.

وأكد على أنه من الصعب التيقن بالتطورات المستقبلية التي قد تحدث لتلك الفيروسات، مطالبًا من يعانون من ضعف المناعة، وتزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بالحصول على تطعيمات إضافية.