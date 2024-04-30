«نادر الحدوث».. «الصحة» تصدر بيانا بشأن الإصابة بجلطات بسبب لقاحات كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ الجهات الصحية محليا ودوليا لم تصدر توصية بمنع أو إيقاف الحصول على لقاحات كورونا من أي جهة، والتوجيهات أوصت باستخدامه لفئات محددة فقط.

نسبة الإصابة بجلطات بسبب لقاح كورونا

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّ التجلط عرض جانبي «نادر الحدوث» لبعض التطعيمات وهو أمر متعارف عليه من 2021، لافتا إلى أنّ نسبة حدوث التجلط دون تلقي التطعيم عن الفئات الممنوعة من الحصول عليه، تقترب من النسبة ذاتها حال عدم الحصول على تطعيم.

وأوضح عبدالغفار، أنّ احتمالات حدوث الجلطات عند الإصابة بفيروس كورونا 10 أضعاف احتمالات الإصابة بالجلطات بعد الحصول على التطعيم، مشيرة إلى أنّ احتمالية حدوث الجلطات عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها قد تحدث خلال فترة زمنية قصيرة بعد التطعيم، وتنتهي بمرور تلك الفترة.

وأكد أنّه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط أو قد تحدث بعد فترة طويلة من أخذ اللقاح.