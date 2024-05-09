خسارة مفاجئة لفريق فوتاليزا البرازيلي أمام بوتوسي في «سود أمريكانا»

فاز ناسيونال بوتوسي البوليفي على فورتاليزا البرازيلي، بنتيجة 4-1 على ملعب «فيكتور أجوستين أوجارت»، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا».

وسجل أهداف بوتوسي، كل من فاكوندو كاليجو، مارتن بروست، ساولو جويرا، وويليام ألفاريز في الدقائق 6، 37، 70 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على التوالي، فيما أحرز هدف فورتاليزا الوحيد اللاعب خوان لوسيرو في الدقيقة 16.

ارتفاع رصيد بوتوسي إلى 4 نقاط

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ناسيونال بوتوسي البوليفي إلى النقطة الرابعة بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد فورتاليزا البرازيلي عند النقطة التاسعة، في صدارة المجموعة.

وفي مباريات أخرى، ضمن الجولة الرابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا»، خسر ديبورتيفو رايو زوليانو الفنزويلي أمام أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، بنتيجة 1-5 على ملعب «بريجيدو إيريارتي» بالمجموعة الخامسة، فيما انتهى لقاء سبورتيفو لوكوينو البارجوياني وكوكيمبو أونيدو التشيلي، سلبيا على ملعب «ديفينسوريس ديل تشاكو» بالمجموعة الثامنة.

وفاز كويابا البرازيلي على ميتروبليتانوس الفنزويلي، بثلاثية نظيفة على ملعب «أرينا بنتانال»، ضمن المجموعة السابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا» في لقاء شهد إصابة جيسون مارتينيز لاعب الفريق الثاني في الدقيقة 77.

وأحرز أهداف كويابا البرازيلي كل من فرناندو سوبرال، في الدقيقتين 39، وإيسيدرو بيتا، هدفين في الدقيقتين 69، 83 على التوالي.