كافاني يقود بوكاجونيورز الأرجنتيني للفوز على ترينيدينس في «سود أمريكانا»

فاز بوكاجونيورز الأرجنتيني، على نظيره سبورتيفو ترينيدينس البارجوياني، بنتيجة 2-1 على ملعب «أوينو لا نويفا أولا» بالجولة الرابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا»، المسابقة الثانية من حيث الأهمية، بعد «كوبا ليبرتادوريس».

وافتتح بريان أندرادا لاعب سبورتيفو ترينيدينس البارجوياني، التسجيل في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، من أسيست بالرأس من زميله فرناندو روميرو، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى العليا لحارس مرمى بوكاجونيورز.

هدف التعادل لصالح بوكاجونيورز

وفي الدقيقة 69، سجل نيكولاس فيجال، لاعب بوكا جونيورز، هدف التعادل برأسية من منتصف منطقة الجزاء من تمريرة عرضية من لاوتارو بلانكو، لتسكن الكرة، الزاوية اليمنى السفلية لمرمى سبورتيفو ترينيدينس البارجوياني.

وفي الدقيقة الثانية من عمر الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إدينسون كافاني، هدف الفوز بتسديدة بقدمه اليمنى من ركبة حرة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى العليا لمرمى ترينيدينس.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بوكاجونيورز إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد سبورتيفو ترينيدينس البارجوياني عند النقطة الثالثة 3 بالترتيب الرابع والأخير.