ساوباولو البرازيلي يفوز على كوبريسال بثلاثية في بطولة «ليبرتادوريس»

فاز ساوباولو البرازيلي على نظيره كوبريسال التشيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب «زوروس ديل ديسيرتو»، في اليوم الثاني من مباريات الجولة الرابعة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس».

وسجل أهداف ساوباولو كل من لوتشيانو، رودريجو نيستور، وجوناثان كاليري في الدقائق 38، 60 و78على التوالي، فيما أحرز دييجو كويلو، هدف كوبريسال التشيلي الوحيد في الدقيقة 23.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ساوباولو إلى النقطة التاسعة بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد كوبريسال التشيلي عند نقطة واحدة بذيل المجموعة.

فوز بوتافوجو على بطل «سود أمريكانا 2023»

وفي مباراة ضمن المجموعة الرابعة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس»، فاز بوتافوجو البرازيلي على نظيره ليجا دي كيتو الإكوادوري بطل «سود أمريكانا 2023» بنتيجة 2-1على ملعب «نيلتون سانتوس»

وأحرز هوجو، لاعب بوتافوجو، هدف فريق الأول في الدقيقة 31 بتسديدة بقدمه اليسرى من منتصف منطقة الجزاء من تمريرة عرضية من لويز هنريكي، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى العليا لمرمى ليجا دي كيتو الإكوادوري.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، أحرز مايكل إسترادا، لاعب ليجا دي كيتو الإكوادوري هدف التعادل، برأسية من منتصف منطقة الجزاء من تمريرة عرضية من ليونيل كينيونيز، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لمرمى بوتافوجو، واحتسب حكم اللقاء، الهدف بعد مراجعة تقنية الفار.

وشهدت الدقيقة 62، إجراء ليجا دي كيتو الإكوادوري تبديل اضطراري بنزول جيرون تشاركوبا مكان مايكل إسترادا بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 69، سجل جونيور سانتوس لاعب بوتافوجو، هدف الفوز لفريقه بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من زميله أوسكار روميرو، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية لمرمى ليجا دي كيتو الإكوادوري.

ونرصد نتائج مواجهات اليوم الثاني بالجولة الرابعة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس».

فوز تاليريس دي كورودوبا الأرجنتيني على برشلونة الإكوادوري بنتيجة 3-1 على ملعب «ماريو ألبيرتو كيمبس»، ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة «كوبا ليبرتادوريس».

-تعادل أليانز ليما البيروفي، مع سيرو بورتينيو البارجوياني، إيجابيا بهدف لمثله على ملعب «أليخاندرو فيانويفا» ضمن مباريات المجموعة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس».