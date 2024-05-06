ساوباولو البرازيلي يحل ضيفا على كوبريسال التشيلي بـ«كوبا ليبرتادوريس»

تنطلق مباريات اليوم الثاني بالجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة «كوبا ليبرتادوريس»، المسابقة الأهم والأشهر في قارة أمريكا الجنوبية بـ 6 لقاءات، من أبرزها، لقاء ساوباولو البرازيلي، وكوبريسال التشيلي بالمجموعة الثانية، فيما تأجلت مباراة هواتشباتو التشيلي وجريميو البرازيلي بالمجموعة الثالثة.

ويحل ساوباولو البرازيلي ضيفا على نظيره كوبريسال التشيلي على ملعب «زوروس ديل ديسيرتو»، في اليوم الثاني من مباريات الجولة الرابعة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس»، وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف فجر يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

ويدخل ساوباولو، اللقاء، بالفوز على برشلونة الإكوادوري بنتيجة 2-0 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «بانكو بيتشينشا التذكاري»، بالجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة «كوبا ليبرتادوريس»، وفي الجولة ذاتها خسر كوبريسال التشيلي أمام تاليريس كورودوبا الأرجنتيني بهدفين نظيفين على ملعب «زوروس ديل ديسيرتو».

مواعيد مباريات اليوم الثاني

وتنطلق مباريات اليوم الثاني بالجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة «كوبا ليبرتادوريس»، يوم الخميس المقبل، ابتداءا من الساعة الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة، ونرصد مواعيد المواجهات المرتقبة في اليوم الثاني بالجولة الرابعة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس».

- تاليريس دي كورودوبا الأرجنتيني × برشلونة الإكوادوري على ملعب «ماريو ألبيرتو كيمبس»، ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة «كوبا ليبرتادوريس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

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- أليانز ليما البيروفي × سيرو بورتينيو البارجوياني، على ملعب «أليخاندرو فيانويفا» ضمن مباريات المجموعة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

- بوتافوجو البرازيلي × ليجا دي كيتو الإكوادوري بطل «سود أمريكانا 2023» على ملعب «نيلتون سانتوس» بالمجموعة الرابعة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

- ميلوناريوس الكولومبي × بوليفار البوليفي على ملعب «إل كامبين» ضمن مباريات المجموعة الخامسة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الخامسة فجر يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.