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17 هدفا حصيلة ثاني أيام الجولة الرابعة في بطولة «سود أمريكانا»

كتب:

حسن رمضان
07:03 ص | الخميس 09 مايو 2024
إدينسون كافاني لاعب بوكاجونيورز الأرجنتيني

إدينسون كافاني لاعب بوكاجونيورز الأرجنتيني

شهد اليوم الثاني من الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة «كوبا سود أمريكانا»، تسجيل 17 هدفا خلال 5 مباريات، كان أكبرها في مباراة جمعت بين ديبورتيفو رايو زوليانو الفنزويلي، ونظيره أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، التي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 5-1 على ملعب «بريجيدو إيريارتي» بالمجموعة الخامسة.

وجاءت حصيلة اليوم الثاني من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة «كوبا سود أمريكانا»، أقل بـ3 أهداف عن اليوم الأول، الذي شهد 20 هدفا في 6 مباريات.

فوز بوكاجونيورز وخسارة فورتاليزا بالمجموعة الرابعة

ونرصد نتائج مباريات اليوم الثاني بالجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة «كوبا سود أمريكانا»:

- فوز بوكاجونيورز الأرجنتيني على   نظيره سبورتيفو ترينيدينس البارجوياني، بهدفين مقابل هدف على ملعب «أوينو لا نويفا أولا» ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا».

- فوز ناسيونال بوتوسي البوليفي على  نظيره فورتاليزا البرازيلي، بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب «فيكتور أجوستين أوجارت»، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا».

- خسارة ديبورتيفو رايو زوليانو الفنزويلي أمام أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، بنتيجة1-5 على ملعب «بريجيدو إيريارتي» بالمجموعة الخامسة في بطولة كوبا «سود أمريكانا».

-  تعادل سبورتيفو لوكوينو البارجوياني مع كوكيمبو أونيدو التشيلي، سلبيا على ملعب «ديفينسوريس ديل تشاكو» بالمجموعة الثامنة لبطولة كوبا «سود أمريكانا».

- فوز كويابا البرازيلي على ميتروبليتانوس الفنزويلي، بثلاثية نظيفة على ملعب «أرينا بنتانال»، ضمن المجموعة السابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا».

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بقلم حسن رمضان