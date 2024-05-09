17 هدفا حصيلة ثاني أيام الجولة الرابعة في بطولة «سود أمريكانا»

شهد اليوم الثاني من الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة «كوبا سود أمريكانا»، تسجيل 17 هدفا خلال 5 مباريات، كان أكبرها في مباراة جمعت بين ديبورتيفو رايو زوليانو الفنزويلي، ونظيره أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، التي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 5-1 على ملعب «بريجيدو إيريارتي» بالمجموعة الخامسة.

وجاءت حصيلة اليوم الثاني من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة «كوبا سود أمريكانا»، أقل بـ3 أهداف عن اليوم الأول، الذي شهد 20 هدفا في 6 مباريات.

فوز بوكاجونيورز وخسارة فورتاليزا بالمجموعة الرابعة

ونرصد نتائج مباريات اليوم الثاني بالجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة «كوبا سود أمريكانا»:

- فوز بوكاجونيورز الأرجنتيني على نظيره سبورتيفو ترينيدينس البارجوياني، بهدفين مقابل هدف على ملعب «أوينو لا نويفا أولا» ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا».

¡EDINSON AL RESCATE!



???? Cavani convirtió un golazo de tiro libre para darle la victoria a @BocaJrsOficial sobre la hora.#LaGranConquista pic.twitter.com/KIcq58Xp7B — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 9, 2024

- فوز ناسيونال بوتوسي البوليفي على نظيره فورتاليزا البرازيلي، بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب «فيكتور أجوستين أوجارت»، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا».

- خسارة ديبورتيفو رايو زوليانو الفنزويلي أمام أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، بنتيجة1-5 على ملعب «بريجيدو إيريارتي» بالمجموعة الخامسة في بطولة كوبا «سود أمريكانا».

- تعادل سبورتيفو لوكوينو البارجوياني مع كوكيمبو أونيدو التشيلي، سلبيا على ملعب «ديفينسوريس ديل تشاكو» بالمجموعة الثامنة لبطولة كوبا «سود أمريكانا».

- فوز كويابا البرازيلي على ميتروبليتانوس الفنزويلي، بثلاثية نظيفة على ملعب «أرينا بنتانال»، ضمن المجموعة السابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا».