صورة على «إنستجرام» تسببت في مقتلها.. تفاصيل جديدة في قضية ملكة جمال الإكوادور

لم تكن تعلم ملكة جمال الإكوادور، لاندي باراجا، حينما كانت تتناول طبقا في إحدى مطاعم مدينة كيفيدو، أنه سيكون العشاء الأخير لها، بعد أن تسبب نشر تلك الصورة عبر حسابها على انستجرام في مقتلها.

ملكة جمال الإكوادور السابقة، لاندي باراجا، 23 عامًا، وضعت صورة لنفسها وهي تتناول طبقًا من في مطعم في كويفيدو بالإكوادور، وبعد لحظات قليلة، قُتلت بالرصاص في حادث مروع التقطته كاميرات المراقبة، بحسب «دايلي ستار»، شهدت قضيتها تفاصيل جديدة خلال التحريات التي أجريت الأيام الماضية.

صورة على إنستجرام تتسبب في مقتل ملكة جمال الإكوادور

لقد شاركت الصورة مع متابعيها البالغ عددهم 173 ألفًا على انستجرام، وهو ما ساعد القتلة إلى تعقبها، فماذا كشفت التحريات؟.

السلطات في الإكوادور كشفت أن باراجا كانت مرتبطة بتحقيق فساد قبل وقت قصير من الحادث، يتعلق بخطيبها اندرو نوريرو، الذي قُتل في أعمال شغب في السجن العام الماضي.

لقطات كاميرات المراقبة من المطعم أظهرت الفتاة وهي تتعرض لإطلاق نار من مسلحين، كما جرى إطلاق النار على رجل آخر كان معها في ذلك الوقت، لكن المسؤولين لم يؤكدوا هويته وحالته.

ووجدت الشرطة على هاتف خطيبها المتوفى رسالة لمحاميه مفادها: «إذا وجدت صديقتي أي شيء عن هذه الأمور فسوف تفشل علاقتنا، صديقي، اسمها لا يمكن أن يظهر في أي مكان وإلا فإن عالمي سوف ينهار».

التحقيق في مقتل ملكة جمال الإكوادور

ووجدت التحريات أن خطيبها اشترى لها هدايا فخمة بما في ذلك سيارة وشقة، وكلها كانت موضحة على ما يبدو على الهاتف الشخصي للرجل المتوفى، ما جعل المجرمين يتعقبوها، بحسب التقرير.

وقال مصدر مقرب منها لوسائل الإعلام المحلية في الإكوادور: «بينما كانت الشؤون المالية لباراجا قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام، لم تجرى محاكمتها أبدًا بأي جريمة ولم تدل بأي تعليقات عامة على القضية أو علاقتها بنوريرو وفساده»