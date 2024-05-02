بعد مقتلها.. معلومات عن إحدى المشاركات في مسابقة ملكة جمال الإكوادور

لفظت إحدى المشاركات في مسابقة ملكة جمال الإكوادور، أنفاسها الأخيرة، بعدما قُتلت على يد مجموعة من الملثمين، أطلق النيران عليها، خلال تواجدها بأحد المطاعم، بعدما جمعتها علاقة بزعيم عصابة قرر إنهاء حياتها بسبب رغبته في إخفاء أي أثر لمعرفته بها.

وتصدر اسم «لاندي»، المشاركة في مسابقة ملكة جمال الإكوادور، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يرصد الجريمة.

من هي «لاندي» بعد مقتلها؟

يرصد «الوطن»، معلومات عن مشاركة في مسابقة ملكة جمال الإكوادور، بعد مقتلها، وفقًا لما ذكره موقع «روسيا اليوم»

من هي «لاندي» المشاركة في مسابقة ملكة جمال الإكوادور بعد مقتلها؟

- اسمها لاندي باراجا جويبورو.

- تبلغ من العمر 23 عاما.

- لديها خط الملابس الرياضية خاص بها.

- متسابقة بـ مسابقة ملكة جمال الإكوادور.

- مثلت في المسابقة من قِبل مقاطعة لوس ريوس في عام 2022.

- يتابعها أكثر من مليون متابع على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي

- لفظت أنفاسها الأخيرة بعد إطلاق النار عليها خلال تواجدها بإحدى المطاعم، اثناء وقوفها مع أحد الرجال.

- قُتلت بالتحريض من أحد الرجال التي كانت تجمعها علاقة صداقة به، وقرر التخلص منها خوفًا من زوجته.

وخلال محاكمة أنجولو، كشف ممثلو الادعاء أن نوريرو توسل إليها في رسالة عام 2022 للمساعدة على إبقاء علاقته بملكة الجمال مخفية، بعد أن قالت المحاسبة إن الشرطة سألتها عن العلاقة.

وكتب نوريرو: «إذا وجدت زوجتي أي شيء عنها، فسوف أنتهي.. صديقتي، اسمها لا يمكن أن يظهر في أي مكان. وإلا فإن عالمي سوف ينهار».