لحظة إنهاء حياة مشاركة في مسابقة ملكة جمال الإكوادور داخل مطعم

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق لحظة قيام مجهول بالتسلل إلى أحد المطاعم، وإنهاء حياة مشاركة في مسابقة ملكة جمال الإكوادور.

ذكر موقع روسيا اليوم، أن لاندي باراجا جويبورو البالغة 23 عاما، كانت تتحدث مع رجل داخل أحد المطاعم، حتى أقدم مسلحين في وضح النهار وأنهوا حياتها، بسبب علاقتها مع زعيم عصابة حاول إخفاء علاقتهما.

وظهر في المقطع، قيام أحد الملثمين بإطلاق النار سريعا باتجاه الفتاة والرجل الذي كان بصحبتها، قبل أن يقوم بإطلاق عدة رصاصات بعد سقوط «لاندي» أرضًا، ومكث الملثم الآخر على بوابة المطعم منتظرًا نهاية العملية والهروب من مكان الحادث.

وتقوم الشرطة الأكوادورية بالتحقيق في الواقعة، لكشف الدافع وتحديد هوية مرتكبي الجريمة ومحاسبتهم، على ما فعلوه في حق الفتاة.

مشاركة لاندي في مسابقة ملكة جمال الإكوادور عام 2022

ويذكر أن «لاندي» كانت متسابقة في ملكة جمال الإكوادور عام 2022، ممثلة لمقاطعة لوس ريوس، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هناك مليون متابع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

خبر مقتل لاندي يتصدر الصحف والمواقع

تصدرت الشابة التي يتابعها أكثر من مليون متابع على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع والصحف الأكوادورية، خاصة وأن الفتاة تمتلك خط ملابس رياضية.

¡TERRIBLE!#ATENCIÓN

Landy Párraga Goyburo, excandidata a Miss Ecuador 2022, fue víctima de un fatal ataque perpetrado por sicarios en una cevichería en Quevedo. Párraga fue mencionada en los chats de Leandro Norero. pic.twitter.com/rJ6obYnf51 — PostDataec (@postdataecu593) April 29, 2024

نبأ مقتل «لاندي» تصدر أخبار العالم كله، نظرًا لشهرتها الواسعة كونها مرشحة للقلب ملكة جمال.