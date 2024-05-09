تحذير من عالم الزلازل الهولندي للأمريكيين.. كارثة طبيعية قريبا

لاتزال تحذيرات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس التي تنذر بحدوث كوارث طبيعية تثير جدلا واسعا في العالم، إذ يتحقق الكثير منها بعد توقعاته التي يطلقها بشكل مستمر عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «إكس» تويتر سابقا، فقبل ساعات حذر من احتمالية حدوث هزات أرضية بقوة 7 درجات بمقياس ريختر على بعض الأماكن خلال الأيام المقبلة.

تحذير من عالم الزلازل الهولندي

العالم الهولندي المثير للجدل نشر خلال الساعات القليلة الماضية عدة تحذيرات بشأن حدوث هزات أرضية وزلازل جديدة، مؤكدا أنه من المتوقع أن تحدث في الفترة المقبلة من 6 لـ9 أيام.

تحذير من كارثة جديدة في الولايات المتحدة

في أغلب المرات التي يتوقع فيها «هوجربيتس» حدوث زلزال لم يحدد المناطق التي ستتعرض للزلزال أو الهزة الأرضية، لكنه أعاد نشر تغريدة عبر صفحته على «إكس»، لهيئة استبيان هندسة النظام الشمسي التي يرأس مجلس إدارتها، محددا المناطق التي ستتعرض لزلزال «بغض النظر عن هذا التقلب، فإن سكان لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا بشكل عام، يجب أن يكونوا مستعدين لزلزال كبير في المستقبل القريب»، وهو ما يشير إلى احتمالية حدوث زلزال في هذه المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية.

تحقق توقع لعالم الزلازل الهولندي

تغريدة أخرى أعاد نشرها عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، بعد تحديد المناطق التي ستتعرض لحدوث زلزال وهزات أرضية، قائلا: «المناطق المحددة هي تقريبية»، وذلك بعد نشر هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي للخرائط التي تحدد مناطق حدوث الزلازل، وبخاصة بعد تحقيق توقعه بحدوث زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضرب ساحل تونجا الجنوبية في المحيط الهادئ، بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.