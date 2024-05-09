رسالة دنيا سمير غانم إلى كريم عبد العزيز بعد وفاة والدته.. تعزية ودعاء

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة إلى الفنان كريم عبد العزيز بعد وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا أمس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبد العزيز».

مكان وموعد صلاة الجنازة على والدة كريم عبد العزيز

قررت أسرة الفنان كريم عبد العزيز تغيير موعد إقامة عزاء والدة كريم عبد العزيز، الذي كان من المقرر إقامته غدا الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ليقام اليوم الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

بيان المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز

ونشر المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز، بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز، وستشيع الجنازة اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء غدا الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، بناء على طلب الأسرة، ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء».