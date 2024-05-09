3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، إذ تسود أجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، تقل تدريجيا على السواحل الشمالية.

تحذير من 3 ظواهر جوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة 3 ظواهر جوية، أبرزها نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تسيطر على مناطق من شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ستؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة للظاهرة الجوية الثانية، فمن المتوقع أن تشهد البلاد أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد، يصاحبها حدوث الظاهرة الثالثة، وهي اضطراب الملاحة البحرية على الشوادئ الغربية للبحر المتوسط، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2.5 و3 أمتار، وسرعة رياح تتراوح بين 50 و 60 كيلومتر/ ساعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وتأتي درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.