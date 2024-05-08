موعد انتهاء الموجة الحارة.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من اليوم

ارتفاع في درجات الحرارة تشهده العديد من المدن والمحافظات اليوم، لينتظر الناس موعد انتهاء الموجة الحارة الذي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية والتي تضرب 10 محافظات في الصعيد وجنوب البلاد، بسبب تأثر المحافظات والمناطق الجنوبية، برياح شديدة الحرارة قادمة من جنوب وغرب البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، موعد ارتفاع درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة، إذ يبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو ويستمر لمدة 3 أيام.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنَّ موعد انتهاء الموجة الحارة سيوافق الجمعة 10 مايو الجاري.

درجة الحرارة العظمى اليوم

القاهرة الكبرى 31 درجة

الفيوم: العظمى 31 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 31 الصغرى 18

المنيا: العظمى 32 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 32 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 33 الصغرى 21

قنا: العظمى 34 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 35 الصغرى 23

أسوان: العظمى 35 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 34 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 24