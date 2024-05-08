«الأرصاد» تكشف حالة طقس الساعات المقبلة.. أشد الأيام حرارة وتحذير من 3 ظواهر

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، إذ تشهد البلاد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وهبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على القطاع الغربي بأكمله، لتقل تدريجيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وفقًا لما قاله محمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

ضرورة ارتداء الملابس الصيفية في هذا اليوم

وأوضح «القياتي» أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة راجع إلى نتيجة منخفض خماسيني مكتمل الأركان، يجلب معه كتلا هوائية شديدة الحرارة ونشطة، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يتطلب المتابعة اليومية للحالة الجوية في ظل هذه التقلبات الحادة والسريعة في حالة الطقس.

وشدد «القياتي» أن ليلة الخميس تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، مُقارنة بباقي الأيام، الأمر الذي يُشير إلى ضرورة ارتداء الملابس الصيفية في تلك الليلة على وجه التحديد: «هذه الليلة تشهد ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، مُقارنة بالليالي التي تسبقها أو اللاحقة، تصل درجة الحرارة العظمى إلى ما يقرب من 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فهذه الليلة يجب ارتداء الملابس الصيفية.

ووجه «القياتي»، باتباع بعض النصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن تناولها فيما يلي: