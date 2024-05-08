«الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة والدلتا.. العظمى تسجل 31

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عودة الطقس الحار بدء من اليوم على محافظات شمال البلاد وشمال الدلتا والسواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبري، حيث يشهد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة من 2 لـ3 درجات، مع بداية موجة حارة تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة والسواحل

وأشارت الأرصاد الجوية أن البلاد ستتعرض بداية من طقس اليوم لتأثير منخفض جوي وكتل هوائية حارة قادمة من المناطق الصحراوية غرب وجنوب البلاد، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة ويستمر تأثيرها حتى السبت المقبل، كما تنعدم أي فرص لتكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد وسيناء، ويسود طقس مشمس على مدار اليوم مما يزيد الإحساس بالحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وعن قيم الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في حالة الطقس اليوم على مدن القناة و الإسكندرية ومرسي مطروح والعاصمة الإدارية والقاهرة ، فجاءت كما يلي:

القاهرة: الحرارة العظمى31 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 30 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 31 الصغرى 16

بنها: العظمى 31 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 30 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 30 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى31 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 30 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 32 الصغرى 14

السويس: العظمى 28 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 26 الصغرى 15

مطروح: العظمى 26 الصغرى 15

العلمين: العظمى 25 الصغرى 15