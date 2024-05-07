الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. وتأثر البلاد بظاهرتين جويتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة، وحذّرت من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بشكل تدريجي، بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات، بدءًا من الأربعاء وحتى الجمعة المقبل.

الظواهر الجوية غدا الأربعاء

وتوقعت الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء، أن يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه تنتشر الشبورة المائية صباح الأربعاء على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 8-5-2024

وتأتي درجات الحرارة غدا الأربعاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: الحرارة العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.