«صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى ميلاد الغيطاني: صاحب مسيرة إبداعية كبيرة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا عن الروائي الراحل جمال الغيطاني بمناسبة ذكرى ميلاده، تحت عنوان «ذكرى ميلاد جمال الغيطاني.. صاحب مسيرة إبداعية كبيرة».

نشأة الأديب جمال الغيطاني

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب والكاتب جمال الغيطاني الذي ولد في 9 مايو عام 1945، ويعد واحدا من أهم الروائيين في العصر الحديث، إذ كتب العديد من الروايات والمجموعات القصصية التي حققت نجاحا ورواجا على مستوى الوطن العربي».

وأضاف: «وجرى تحويل بعض أعماله الأدبية إلى فنية، تتميز العديد من أعمال وروايات الغيطاني الأدبية بانتقاء حكايات التراث، ليعيد صياغتها بالواقع المشابه لها من العصر تاركا إسقاطاته للجمهور ومقاصده لمخيلة القارئ، حتى استطاع تأسيس سردا جديدا يجمع بين السرد التاريخي والواقعي».

أهم أعمال الأديب جمال الغيطاني

وتابع: «ترك الكاتب الكبير جمال الغيطاني الكثير من المؤلفات المتعددة، من أهمها روايات الزيني بركات، ورشحات الحمراء، ونوافذ النوافذ ومطربة الغروب ووقائع حراة الزعفراني».