في عيد ميلاد «تايسون».. لماذا لا يحب الفنان محمد ممدوح المانجو؟

يتفاعل مع الشخصية التي يؤديها إلى حد التطابق، يتقن أعماله الفنية ببراعة ويتقمص الدور كأنه الوحيد الذي يستطيع تأديته «على مقاسه»، ليحقق شهرة واسعة في السينما والتلفزيون والمسرح خلال السنوات الماضية، هو الفنان محمد ممدوح الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ43.

قصة عدم حب محمد ممدوح للمانجو

الفنان محمد ممدوح له الكثير من المواقف الكوميدية البعيدة عن الشاشة، من بينها قصة عدم حبه لفاكهة المانجو، إذ حكى قصتها منذ 7 سنوات خلال لقاء تلفزيوني سابق، مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، «في مشاكل بيني وبين المانجو، ومينفعش أنا وهي نتجمع في مكان واحد، حاولت أواجه خوفي منها لكن مقدرتش، بحس إن في حساسية بيني وبينها».

«هو أنا ينفع أكل حاجة بتعمل صوت؟» هكذا رد الفنان محمد ممدوح على عدم حبه للمانجو خلال لقائه مع إسعاد يونس «بنهار والله ومش هتعاقب علشان أكل مانجو، وانتي بتعمليلي كمين يا أستاذة؟»، . ليقرر مغادرة الاستديو بعد إصرار إسعاد يونس على تقطيع مانجو أمامه.

بعد 4 سنوات حل تايسون ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في قناة dmc، مؤكدا أنه تغلب على خوفه من المانجو، «تغلبت على خوفي من رائحة المانجو بعد رجيم صيام الماء، رجعت وفطرت مانجو ومكنتش بحبها، وأصحابي أقنعوني أدوقها، فلقيت طعمها مختلف ولقيت طعمها حلو وريحتها حلوة، قبل كدة مكنتش بحب ريحتها وكنت بدوخ منها وبتعب».

سر لقب «تايسون»

علاقة حب كبيرة جمعت بين الفنان محمد ممدوح ورياضة المصارعة منذ الصغر، حيث عشقها وكان يمارسها بشكل دوري ليطلق عليه أصدقاؤه اسم «تايسون» تيمنا باسم واحد من أشهر مصارعي العالم، بحسب تصريحاته التلفزيونية «كنت بلعب مصارعة وملاكمة وأنا صغير وكانوا أصحابي شايفيني في دور تايسون علشان كدة منحوني اللقب اللي حبيته».