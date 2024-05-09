في عيد ميلاد محمد ممدوح.. قصة أزمة عانى منها بسبب صوته

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان محمد ممدوح الذي قدم مجموعة من الأعمال المتنوعة بين الدراما والسينما، والتي يقرب عددها إلى 67 عملاً، وكان آخرها فيلم شقو بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل، وواجه الفنان محمد ممدوح بعض الأزمات في حياته وذلك أثناء تقديمه إلى بعض الأعمال، وتعرض للكثير من التنمر بسبب صوته، وذلك جعله يكشف في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن سبب ذلك.

وقدم ممدوح مجموعة من الأعمال الناجحة ومنها مسلسل لعبة نيوتن إلى جانب الفنانة منى زكي ومسلسل خلي بالك من زيزي إلى جانب الفنانة أمينة خليل، وطرحت هذه الأعمال في رمضان 2021، كما شارك في مجموعة من الاعمال السينمائية منها فيلم السرب الذي طُرح مع بداية هذا الشهر وفيلم الخلية إلى جانب الفنان أحمد عز وجسد من خلاله شخصية «محمد صابر».

محمد ممدوح يتعرض للتنمر بسبب صوته

وتحدث الفنان محمد ممدوح في أحد اللقاءات التلفزيونية عن التنمر الذي تعرض له بسبب صوته في بعض الأعمال الذي قدمها، وقال: «لدي مشكلة بمخارج حروفي وألفاظي وأعمل على علاجها، أما عن صوتي فهو من عند الله لم استطيع ان أعالجه».

محمد ممدوح يعالج مخارج الألفاظ

واستكمل حديثه عن كيفية علاج مخارج ألفاظه وقال «هناك بعض الورش والتدريبات المتخصصة لمخارج الألفاظ التي تساعدني على علاج مخارج الألفاظ، ولكن في بعض الأعمال تكون المشكلة ليست مني ولكن الخطأ في طريقة تسجيل الصوت».