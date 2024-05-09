أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 9-5-2024.. «إليك آخر تحديث»

سجلت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الخميس 9-5-2024 نحو 74 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 85 جنيهًا، وفقا لآخر تحديث من بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن البیضاء

وتشهد أسعار الدواجن حالة من التراجع في الأسعار، نظرا لوجود وفرة في الدواجن بالأسواق، ومرور السوق خلال الفترة الراهنة بما يسمي بـ«الفترة الميتة»، على حد وصف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، وهي الفترة ما بين عيد الفطر وعيد الأضحي، بخلاف وجود حملات المقاطعة التي لاقت استجابة واسعة بالقاهرة الكبرى، وعدد كبير من المحافظات، الأمر الذي دفع مزارع الدواجن إلى تخفيض أسعار الدواجن لأدنى مستوى، مستقره عند 74 جنيها كتسليم أرض المزرعة.

أسعار الرومي الیوم

تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الرومي اليوم الخميس 9-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:

- سجلت أسعار الرومي نحو 220 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 159 جنيها للكيلو.

- أسعار الدواجن البلدي نحو 97 جنيهًا في المزرعة و107جنيهات للمستهلك.

- سجل سعر البانيه 198 جنيهًا

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 15 جنيه إلى 16 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 14 جنيها إلى 15 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 إلى 8 جنيهات.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 إلى 12.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 15 جنيها إلى 16 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر صدور الدجاج نحو 122 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 114 جنيها.

تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.