استقرار أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. الكيلو بـ78 جنيها

سجلت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 7-5-2024، استقرارا في أسعار الفراخ البيضاء، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، بين 78 إلى 79 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، كما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 85 إلى 90 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

وبحسب بورصة الدواجن، استقر سعر كيلو الفراخ الساسو، ليتراوح بين 95 إلى 96 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 إلى 110 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر الأمهات البيضاء، ليسجل نحو 75 جنيهًا للكيلو.