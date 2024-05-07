أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام

أعلنت بورصة الدواجن، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 7-5-2024، إذ سجلت نحو 77 جنيهًا في المزرعة و87 جنيهًا للمستهلك، محققة قيمة تراجع جنيه واحد فقط مقارنة بالأسعار أمس 88 جنيهًا للكيلو.

تراجع الفراخ بسبب حملات المقاطعة

وتراجعت أسعار الفراخ البيضاء بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين بسبب حملات المقاطعة التي انطلقت من قبل عدد كبير من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي ولقيت استجابة وتفاعلًا كبيرًا في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، كما امتدت أيضًا دعوات المقاطعة إلى البيض.

ويشهد سوق الدواجن البيضاء قلة في الإقبال على الشراء مقارنة بزيادة الطلب والرواج الكبير خلال شهر رمضان بسبب حملات المقاطعة التي لقيت استجابة من قبل المواطنين للمساهمة في الحد من زيادة الأسعار حتى نجحت من تحقيق هدفها.

أسعار الدواجن اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

سعر الفراخ البلدي اليوم

تراجعت الفراخ البلدي بشكل كبير بقيمة 7 جنيهات للكيلو إذ سجلت نحو 90 جنيهًا في المزرعة و100 جنيه للمستهلك.

سجل سعر البانيه بين 195 و200 جنيه.

سعر كيلو الأوراك اليوم

بلغ سعر صدور الدجاج بين 120 و125 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

وتراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 120 جنيهًا.