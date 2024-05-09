أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. «اعرف بكام»

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 9-5-2024 نحو 76 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 88 جنيهًا، وفق آخر تحديث من بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك 88 جنيهًا في الكيلو للمستهلك، وفق بورصة الدواجن، وتشهد أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في الأسعار، بعد حملات المقاطعة التي لقيت استجابة واسعة في القاهرة الكبرى، وعدد كبير من المحافظات، ما دفع مزارع الدواجن إلى تخفيض أسعار الفراخ البيضاء، إلى أدنى مستوى، حتى استقرت عند 76 جنيهًا في المزرعة.

سعر الفراخ البلدي اليوم

تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 9-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:

وسجلت أسعار الفراخ البلدي نحو 98 جنيهًا في المزرعة و108 جنيهات للمستهلك.

سجل سعر البانيه 198 جنيهًا

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر صدور الدجاج بين 122 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 114 جنيها.

تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.